Si rafforza il sostegno agli orfani di femminicidio | il Comune avvia un protocollo d' intesa con gli enti del territorio

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Catania intensifica le iniziative a tutela degli orfani di femminicidio, annunciando la firma di un protocollo d’intesa con enti locali. L’obiettivo è rafforzare il sostegno e le misure di supporto per i figli delle vittime di violenza di genere, consolidando un impegno condiviso nel territorio.

Immagine generica

L'assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Catania ha ribadito il proprio impegno nel rafforzare gli interventi a tutela degli orfani di femminicidio, annunciando l’intenzione di sottoscrivere un protocollo d’intesa con le realtà che operano sul territorio. La conferma è arrivata nel corso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Protocollo d'intesa tra il Comune di Avella e l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Avellino, Salerno e Potenza

Leggi anche: Workshop, laboratori e tavole rotonde: firmato il protocollo d'intesa fra Comune e Figc

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Firenze, si rafforza la collaborazione tra Istituto degli Innocenti e Regione Toscana

Video Firenze, si rafforza la collaborazione tra Istituto degli Innocenti e Regione Toscana

Sostegno agli orfani per femminicidio e ai familiari delle vittime di omicidio: Lombardia, le proposte di Valcepina (FdI) - Due ordini del giorno all’assestamento di bilancio presentati dal consigliere regionale di FdI Chiara Valcepina per rafforzare il sostegno agli orfani del femminicidio e ai familiari delle vittime di ... affaritaliani.it

Avviso pubblico: Sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché agli orfani di vittime di femminicidio. Annualità 2025 - 1515 del 10/09/2025, ha approvato l’ Avviso Pubblico Multintervento – Misure di assistenza e sostegno ... regione.campania.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.