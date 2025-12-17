Si rafforza il sostegno agli orfani di femminicidio | il Comune avvia un protocollo d' intesa con gli enti del territorio

Il Comune di Catania intensifica le iniziative a tutela degli orfani di femminicidio, annunciando la firma di un protocollo d’intesa con enti locali. L’obiettivo è rafforzare il sostegno e le misure di supporto per i figli delle vittime di violenza di genere, consolidando un impegno condiviso nel territorio.

L'assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Catania ha ribadito il proprio impegno nel rafforzare gli interventi a tutela degli orfani di femminicidio, annunciando l’intenzione di sottoscrivere un protocollo d’intesa con le realtà che operano sul territorio. La conferma è arrivata nel corso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

