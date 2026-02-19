FnV Vannacci verso il gruppo Ens martedì a Bruxelles conferenza stampa

Roberto Vannacci sta per entrare nel gruppo Europa delle Nazioni sovrane, un'alleanza di partiti di estrema destra del Parlamento Europeo. La decisione si avvicina dopo settimane di trattative e potrebbe essere ufficializzata già martedì a Bruxelles, durante una conferenza stampa. La sua adesione cambierà gli equilibri di forza nel gruppo e rafforzerà la presenza di forze sovraniste a livello europeo. Vannacci ha già incontrato alcuni rappresentanti del gruppo, che sostengono che questa mossa rafforzerà le loro posizioni.

Roma, 19 feb. (askanews) – Sarebbe imminente l'ingresso di Roberto Vannacci nel gruppo Europa delle Nazioni sovrane, gruppo di estrema destra del Parlamento Europeo. L'europarlamentare fuoriuscito dalla Lega e momentaneamente iscritto come indipendente, terrà una conferenza stampa martedì 24 febbraio a Bruxelles alle 9,30 insieme ai co-presidenti del gruppo ENS, il tedesco René Aust, esponente di Afd, e il polacco Stanislaw Tyszka, esponente del partito Confederazione Libertà e indipendenza. Oggetto dell'appuntamento "i recenti sviluppi" sul gruppo Esn.