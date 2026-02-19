Vannacci passerà al gruppo Europa delle Nazioni Sovrane

Roberto Vannacci lascia la Lega e si unisce al gruppo dell’Europa delle Nazioni Sovrane (Esn). La decisione deriva dalla sua volontà di rafforzare le posizioni nazionaliste all’interno del Parlamento europeo. Vannacci ha annunciato il suo passaggio durante una riunione con altri europarlamentari, sottolineando la necessità di difendere gli interessi italiani. Nel frattempo, il suo approdo nel nuovo gruppo apre uno scenario diverso per le alleanze politiche. La sua scelta potrebbe influenzare le dinamiche future all’interno dell’Europarlamento.

Dopo l’addio alla Lega e la fondazione di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci è in procinto di entrare nel gruppo dell’ Europa delle Nazioni Sovrane (Esn). Secondo quanto filtra da Strasburgo, l’annuncio ufficiale arriverà il 24 febbraio, nel corso di una conferenza stampa a cui dovrebbero partecipare anche il tedesco René Aust (presidente del gruppo) e il polacco Stanislaw Tyszka. Aust lo aveva definito «un ottimo politico». Proprio Aust il 4 febbraio aveva definito Vannacci «un ottimo politico», rispondendo a una domanda riguardo il possibile ingresso dell’ex generale nella sua famiglia politica dopo l’esclusione dai Patrioti, di cui peraltro aveva già perso la vicepresidenza per volontà dei francesi del Rassemblement National a causa delle tesi esposte ne Il mondo al contrario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

