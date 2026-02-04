Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare il Gruppo dei Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo. La sua scelta sorprende, considerando il ruolo e le alleanze di questa formazione che riunisce Lega e Rassemblement National di Marine Le Pen. Al momento, non sono stati ufficializzati i motivi dietro questa decisione, ma la notizia fa discutere tra gli addetti ai lavori.

BRUXELLES – Roberto Vannacci non è più membro del Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo, la formazione che ospita, oltre alla Lega, il Rassemblement National di Marine Le Pen. La decisione segue il suo abbandono della Lega, rendendo la sua permanenza incompatibile con la struttura politica del gruppo. Lo fanno sapere dalla delegazione della Lega. Il Gruppo dei Patrioti sottolinea che la Lega resta un partito partner a pieno titolo all'interno della famiglia politica dei Patrioti, a livello europeo e che la cooperazione con la Lega prosegue invariata.

Roberto Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo.

Zaia attacca duro Vannacci, chiedendo che si dimetta dal Parlamento europeo.

Vannacci SMASCHERA il Piano NASCOSTO di Monti Dai Banchi del Parlamento Europeo!

