Questa mattina ci svegliamo con un messaggio forte dal Vangelo di oggi. Don Luigi Maria Epicoco ci invita a riflettere sulla fede, quella che supera le folle e dà nuovamente vita. È un richiamo a non perdere la speranza anche quando sembra che tutto intorno sia caos e confusione. La fede, ci dice, può attraversare qualsiasi ostacolo e ridare slancio alla nostra vita quotidiana.

Meditiamo il Vangelo del 3 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo martedì della quarta domenica del tempo ordinario, Gesù, ancora una volta, vince la morte e tutte quelle che sono le paure umane. Egli ci chiede di avere fede e di non perderla mai, anche quando tutto sembra perduto. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 3 febbraio 2026: la fede che attraversa la folla e ridà la vita

Approfondimenti su Vangelo 3 Febbraio 2026

Questa mattina, i fedeli si sono riuniti in chiesa per ascoltare la riflessione di don Luigi Maria Epicoco sul Vangelo del 1° febbraio 2026.

Il Vangelo del 24 gennaio 2026 ci presenta Gesù circondato dalla folla, un’immagine che invita alla riflessione sulla sua presenza tra noi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vangelo 3 Febbraio 2026

Argomenti discussi: Santo del giorno 03 Febbraio 2026: San Biagio, vescovo e martire; Commento alla Parola per la IV Domenica del Tempo Ordinario /A – 1 febbraio 2026; La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 03/02/2026; Per la Quaresima dei ragazzi ecco il disco rotante.

Vangelo del 2 febbraio 2026: Gesù si rivela come luce dei popoliIniziamo la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. lalucedimaria.it

Quando tutto sembra perduto è il momento della fede - 3 febbraio 2026«Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Le parole di questa donna sono co ... famigliacristiana.it

Commento al Vangelo del 03 febbraio - facebook.com facebook

Vangelo e commento di oggi 2 febbraio x.com