Vandalismi nel parcheggio di Villa Sofia scatta il piano per garantire la sicurezza

Gli atti di vandalismo nel parcheggio di Villa Sofia hanno causato danni a diverse auto e creato preoccupazione tra i pazienti. La direzione dell’ospedale ha deciso di intervenire subito, rafforzando la sorveglianza nelle ore serali e notturne. Sono stati installati telecamere aggiuntive e aumentati i controlli da parte delle forze dell’ordine. La situazione ha portato l’azienda a prendere misure rapide per tutelare la sicurezza di chi frequenta l’area. Ora si lavora per prevenire altri episodi di vandalismo nel centro sanitario.

La direzione strategica dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, dopo recenti episodi di vandalismo nelle aree vicine a Villa Sofia, ha avviato procedure di contrasto e prevenzione, in particolare "saranno potenziati i servizi di vigilanza e controllo nelle fasce orarie più.