Il piano del governo per aumentare garantire la sicurezza delle ferrovie

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di rafforzare le misure di protezione delle ferrovie italiane dopo che alcuni treni sono stati sabotati e fermati lungo i binari. Questa decisione arriva in risposta a diversi atti di vandalismo che hanno causato ritardi e disagi ai pendolari, tra cui il blocco di alcune tratte strategiche nelle ultime settimane.

Il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di rafforzare in modo significativo le misure di protezione della rete ferroviaria italiana, dopo i recenti episodi di danneggiamento delle infrastrutture. Tra gli interventi principali figurano l'utilizzo di droni per il monitoraggio delle aree sensibili, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza anche attraverso tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e l'estensione delle recinzioni lungo i tratti più importanti, in particolare sulla rete dell'Alta Velocità. È stato inoltre stabilito un aumento dei controlli sia sui treni sia nelle stazioni, con un rafforzamento del programma "Stazioni Sicure", soprattutto nei grandi nodi ferroviari e nelle zone più frequentate.