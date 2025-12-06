Pini di San Vitale un piano provvisorio per garantire la sicurezza

Negli uffici dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia si e riunito il tavolo tecnico per affrontare l’argomento dei pini domestici presenti nell’area Unesco di San Vitale e Galla Placidia. Erano presenti l’Arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, il Prefetto, Raffaele Ricciardi, la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

