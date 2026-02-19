Vandali al Corsorzio Asi Pignetti | È un fatto che desta profonda preoccupazione

Un atto di vandalismo ha colpito l’ufficio Protocollo del Consorzio Asi di Caserta, causando danni materiali significativi. Raffaela Pignetti, presidente dell’ente, ha spiegato che ignoti hanno fatto irruzione negli uffici, rompendo arredi e computer. Il fatto si è verificato durante l’orario di lavoro, lasciando il personale sconvolto. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili. La presenza di danni evidenti ha messo in allarme gli operatori del consorzio, che chiedono sicurezza.

Vandali in azione all'ufficio Protocollo del Corsorzio Asi di Caserta. "Ignoti hanno appena fatto irruzione negli uffici del Consorzio ASI di Caserta, con particolare riferimento all'ufficio protocollo dell'Ente, spaccando tutto", ha commentato la presidente dell'Asia Raffaela Pignetti. "Un episodio grave, che presenta elementi di evidente anomalia per tempistiche e modalità. L'accaduto si inserisce in una fase particolarmente delicata per il Consorzio ASI di Caserta e per la sottoscritta, caratterizzata da attacchi mediatici e pressioni di diversa natura che stanno colpendo l'Ente e la sua governance", prosegue.