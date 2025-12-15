Università Giambona Pd | Graduatoria Ersu Palermo desta preoccupazione chiederemo maggiori risorse

La recente pubblicazione della graduatoria dell’Ersu di Palermo ha suscitato preoccupazioni tra studenti e istituzioni. Con un numero significativo di assegnazioni, si evidenziano criticità che richiedono attenzione e risorse aggiuntive. Il rappresentante degli studenti, Giambona, evidenzia l’urgenza di interventi per garantire un sostegno adeguato a tutti gli aventi diritto.

© Palermotoday.it - Università, Giambona (Pd): "Graduatoria Ersu Palermo desta preoccupazione, chiederemo maggiori risorse" “La pubblicazione della graduatoria dell’Ersu di Palermo desta una forte e seria preoccupazione. Su circa 16.000 studenti che hanno presentato domanda, solo 7.200 otterranno la borsa di studio, mentre ben 8.800 giovani resteranno esclusi. Significa che meno del 45% degli aventi diritto sarà. Palermotoday.it Costruttivo incontro all'ARS organizzato dall'On. Giambona con rappresentanti delle Istituzioni regionali, comunali, dell' Università per il pieno diritto alla #Sicilia per lo studio, sanità e trasporti senza ostacoli e successivo approfondimento culturale nella Sala d' - facebook.com facebook