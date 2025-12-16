A Guardia Sanframondi un brindisi di Natale con lo SPI-CGIL Valle Telesina

A Guardia Sanframondi si svolgerà un brindisi di Natale organizzato dallo SPI-CGIL Valle Telesina. Un’occasione di incontro e condivisione con la cittadinanza, tra auguri, vini locali e cultura, prevista per domenica 21 dicembre a partire dalle ore 10.

Domenica 21 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.30, nello spazio antistante il Municipio di Guardia Sanframondi, si terrà il Brindisi di Natale promosso dallo SPI-CGIL Valle Telesina. Un'occasione di incontro e condivisione con la cittadinanza, tra auguri, vini locali e cultura.

