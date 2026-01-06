Spoofing smishing vishing | come riconoscere i tentativi di truffa online

In un contesto digitale in continua crescita, le tecniche di truffa come spoofing, smishing e vishing sono diventate più comuni. Conoscere i segnali distintivi di queste minacce è fondamentale per proteggersi. In questa guida, analizzeremo i principali metodi utilizzati dai malintenzionati e offriremo consigli pratici per riconoscerli e prevenirli, contribuendo a mantenere sicure le proprie comunicazioni online.

Dal quishing allo spoofing, come riconoscere le ultime truffe online e cosa non fare (mai) - La nuova frontiera delle frodi telematiche sfrutta i diffusissimi Qr Code per rubare dati personali e finanziari. quotidiano.net

Smishing, Vishing, Spoofing, il vademecum anti-truffe delle Poste: “A Bergamo -42%, ma rischi dietro l’angolo” - Poste Italiane fa sapere che il nuovo vademecum antifrode è in distribuzione negli uffici postali della provincia di Bergamo. bergamonews.it

Truffe online e telefoniche: come riconoscerle e difendersi oggi Cybersicurezza | Bojano 03.01.2026

Diffondiamo spirito natalizio… e cybersecurity awareness. Durante le feste i truffatori non vanno in vacanza: phishing , smishing , vishing e AI sempre pronti. Babbo Natale fa liste di regali. I truffatori, purtroppo, di vittime. Quest’anno, il miglior regalo è - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.