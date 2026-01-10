Valanga in Valle d’Aosta morto scialpinista

Da webmagazine24.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga in Valle d'Aosta ha provocato la morte di uno scialpinista questa mattina nella zona Pointe de la Pierre. L'incidente ha coinvolto un escursionista durante un'escursione invernale, e le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze dell'accaduto. La zona è stata immediatamente interessata dalle operazioni di soccorso, che continuano per recuperare eventuali altre persone coinvolte.

(Adnkronos) – Uno scialpinista è morto oggi travolto da una valanga avvenuta questa mattina in zona Pointe de la Pierre, in Valle d'Aosta. L'allarme è stato dato da due testimoni, sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. Estratto dalla neve l'uomo è stato portato a quota inferiore per permetterne l'imbarco in elicottero. Le operazioni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Valanga improvvisa in Valle d’Aosta, morto scialpinista: tragedia in Italia

Leggi anche: Valanga in Valle d’Aosta, travolto uno scialpinista sotto la Pointe de la Pierre: è morto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

valanga valle d8217aosta mortoValanga sopra Aosta, morto uno scialpinista - Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sotto la Pointe de la Pierre, sopra Aosta. tg24.sky.it

valanga valle d8217aosta mortoValle d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valanga - Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d'Aosta, in zona Pointe de la Pierre, nel comune di Gressan. msn.com

valanga valle d8217aosta mortoValanga a Pila, morto uno scialpinista - Il Soccorso Alpino Valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza sono intervenuti Pila in seguito ad una valanga avvenuta nella tarda mattinata di oggi in zona Pointe de la Pierre. aostaoggi.it

Valanga si stacca in Valle d'Aosta: trovato morto scialpinista a Pointe de la Pierre

Video Valanga si stacca in Valle d'Aosta: trovato morto scialpinista a Pointe de la Pierre

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.