Valanga in Valle d’Aosta morto scialpinista

Una valanga in Valle d'Aosta ha provocato la morte di uno scialpinista questa mattina nella zona Pointe de la Pierre. L'incidente ha coinvolto un escursionista durante un'escursione invernale, e le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze dell'accaduto. La zona è stata immediatamente interessata dalle operazioni di soccorso, che continuano per recuperare eventuali altre persone coinvolte.

Valle d’Aosta, scialpinista travolto e ucciso da una valanga - Uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d'Aosta, in zona Pointe de la Pierre, nel comune di Gressan. msn.com

Valanga a Pila, morto uno scialpinista - Il Soccorso Alpino Valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza sono intervenuti Pila in seguito ad una valanga avvenuta nella tarda mattinata di oggi in zona Pointe de la Pierre. aostaoggi.it

