Valle d’Aosta 5 scialpinisti coinvolti da valanga | due feriti uno è grave

Una valanga si è staccata oggi alle 13.30 in Valle d’Aosta, a Punta Leysser, coinvolgendo cinque scialpinisti. La massa di neve ha travolto il gruppo che stava percorrendo un tratto ripido, causando due feriti, uno in modo grave. I soccorritori sono intervenuti subito con elicotteri e squadre di terra, portando i feriti in ospedale. La zona è stata immediatamente chiusa e le operazioni di recupero sono in corso. Le condizioni meteorologiche difficili complicano le ricerche.

(Adnkronos) – La valanga che oggi intorno alle 13.30 si è staccata in Valle d'Aosta a Punta Leysser, a quota 2.550 metri, ha coinvolto 5 scialpinisti. Due sono stati portati in Pronto soccorso, in seguito a un miglioramento delle condizioni meteo avverse che ha permesso l'avvicinamento e il recupero in elicottero.  Uno è in condizioni .

Valle d’Aosta, tragedia sul Vesses: valanga uccide due sciatori, un ferito grave. Soccorso alpino in azione.Una valanga si è staccata questo pomeriggio nel canale del Vesses, sopra Courmayeur, causando la morte di due sciatori e il ferimento grave di un altro.

Trentino, valanga travolge gruppo di scialpinisti. Uno è graveUna valanga si è staccata in Trentino, travolto un gruppo di scialpinisti vicino a Bellamonte.

Valanga in Valle d'Aosta, alcuni scialpinisti coinvolti(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Una valanga si è staccata poco prima delle 14 sopra Saint-Nicolas, in Valle d'Aosta, nella zona di Punta Paletta e ... notizie.tiscali.it

