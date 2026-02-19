Valle d’Aosta 5 scialpinisti coinvolti da valanga | due feriti uno è grave

Una valanga si è staccata oggi alle 13.30 in Valle d’Aosta, a Punta Leysser, coinvolgendo cinque scialpinisti. La massa di neve ha travolto il gruppo che stava percorrendo un tratto ripido, causando due feriti, uno in modo grave. I soccorritori sono intervenuti subito con elicotteri e squadre di terra, portando i feriti in ospedale. La zona è stata immediatamente chiusa e le operazioni di recupero sono in corso. Le condizioni meteorologiche difficili complicano le ricerche.

(Adnkronos) – La valanga che oggi intorno alle 13.30 si è staccata in Valle d’Aosta a Punta Leysser, a quota 2.550 metri, ha coinvolto 5 scialpinisti. Due sono stati portati in Pronto soccorso, in seguito a un miglioramento delle condizioni meteo avverse che ha permesso l’avvicinamento e il recupero in elicottero. Uno è in condizioni . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Valle d’Aosta, tragedia sul Vesses: valanga uccide due sciatori, un ferito grave. Soccorso alpino in azione.Una valanga si è staccata questo pomeriggio nel canale del Vesses, sopra Courmayeur, causando la morte di due sciatori e il ferimento grave di un altro. Trentino, valanga travolge gruppo di scialpinisti. Uno è graveUna valanga si è staccata in Trentino, travolto un gruppo di scialpinisti vicino a Bellamonte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: COSA FARE DAL 16 AL 22 FEBBRAIO IN VALLE D’AOSTA; Notizia - Regione autonoma Valle d'Aosta; Valle d'Aosta, valanga fuoripista sopra Courmayeur: due morti e un ferito; Turismo, nuovo record: nel 2025 sono stati registrati 4,5 milioni di presenze. La Lombardia non tradisce, boom di Israele. Quanto valgono gli affitti brevi. Valanga in Valle d'Aosta, alcuni scialpinisti coinvolti(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Una valanga si è staccata poco prima delle 14 sopra Saint-Nicolas, in Valle d'Aosta, nella zona di Punta Paletta e ... notizie.tiscali.it 5 castelli da vedere in Valle d’Aosta: le tappe imperdibili per il tuo weekend in montagnaPercorrere la Valle d’Aosta storica è pura magia grazie ai castelli che sembrano usciti da una leggenda, fortezze che hanno resistito ai secoli, residenze nobiliari dove il tempo pare essersi fermato. turismo.it Valanga travolge alcuni scialpinisti in Valle d’Aosta: le condizioni meteo proibitive complicano le operazioni facebook Best Italian Street Food One for Each Region: Valle d’Aosta — Bread and Fontina Piedmont — Acciughe al Verde Lombardy — Sciatt della Valtellina Trentino-Alto Adige — Brezel Friuli Venezia Giulia — Frico Veneto — Vènetian C x.com