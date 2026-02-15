Valle d’Aosta tragedia sul Vesses | valanga uccide due sciatori un ferito grave Soccorso alpino in azione

Una valanga si è staccata questo pomeriggio nel canale del Vesses, sopra Courmayeur, causando la morte di due sciatori e il ferimento grave di un altro. La massa di neve ha travolto tre persone mentre scendevano fuori pista in una zona molto frequentata, nota tra gli appassionati di sci fuoripista. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori alpini, che hanno estratto i corpi e trasportato il ferito in ospedale.

Courmayeur, tragedia sul canale del Vesses: due sciatori morti in una valanga. Una valanga si è staccata questo pomeriggio, 15 febbraio 2026, nel canale del Vesses, una zona frequentata da sciatori fuoripista in val Veny, sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta. L’evento ha causato la morte di due persone e ha lasciato un terzo sciitore in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso, coordinate dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia di finanza, sono ancora in corso. L’intervento di soccorso e le condizioni del ferito. L’allarme è scattato intorno alle 17:59, quando sono giunte le prime segnalazioni al Soccorso alpino valdostano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una valanga si è staccata oggi nel Canale del Vesses, in Val Veny, vicino a Courmayeur, causando la morte di due scialpinisti francesi e ferendone gravemente un altro.

Questa mattina in Valtellina due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una valanga.

