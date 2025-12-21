Marina Di Guardo | Racconto la violenza psicologica perché è sottile e invisibile e l’ho vissuta anch’io Le mie figlie sono il mio supremo valore | se soffrono loro soffro anch’io

21 dic 2025

Di Guardo ha scritto un nuovo romanzo, Braccata. Come nei precedenti, è un thriller che affronta temi a lei cari, come la violenza di genere e quella psicologica. Ma al centro di tutto c'è la gogna mediatica che subisce una persona innocente. Ecco cosa ci ha detto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marina Di Guardo: «Racconto la violenza psicologica perché è sottile e invisibile, e l’ho vissuta anch’io. Le mie figlie sono il mio supremo valore: se soffrono loro, soffro anch’io»

