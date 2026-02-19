Un uomo ha visitato la madre durante la notte, poi è scoppiato un incendio che ha causato la morte di entrambe. Le fiamme si sono propagate rapidamente, distruggendo l’appartamento al secondo piano di un palazzo nel centro città. I vicini hanno cercato di aiutare, ma il fuoco si è diffuso troppo in fretta. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio, che ha lasciato senza parole chi abita nella zona. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità, che si chiede cosa sia successo davvero.

La comunità si è risvegliata avvolta da un silenzio più pesante del solito, con la notizia di una tragedia che ha colpito nel cuore una famiglia e lasciato un segno profondo tra vicini e conoscenti. Un rogo improvviso, divampato tra le mura domestiche nelle ore della sera, ha spezzato due vite legate da un rapporto indissolubile, madre e figlia, unite fino all’ultimo istante. Un dramma inatteso, consumato nello spazio che dovrebbe essere rifugio e sicurezza, che ha trasformato una serata qualunque in una ferita difficile da rimarginare per un’intera comunità. Incendio divampa nella notte: è tragedia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Va a trovare la madre di notte: poi la tragedia, morte entrambe nell’incendio

Figlia 73enne va ad accudire la madre 93enne di notte: morte entrambe nell’incendio scoppiato in casa a VeronaUna donna di 73 anni si è recata a trovare e assistere la madre di 93 anni, ma entrambe sono morte nell’incendio scoppiato nella loro casa a Cherubine di Cerea.

Muore a 59 anni nell’incendio dell’appartamento: la tragedia nella notteNella notte di oggi, Montegiorgio è stata teatro di una tragedia: un incendio ha causato la morte di un uomo di 59 anni nell’appartamento di via Diaz.

PERSÉFONE: La mujer que reinó en el INFRAMUNDO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.