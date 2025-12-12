Muore a 59 anni nell’incendio dell’appartamento | la tragedia nella notte

Nella notte di oggi, Montegiorgio è stata teatro di una tragedia: un incendio ha causato la morte di un uomo di 59 anni nell’appartamento di via Diaz. L’intervento dei vigili del fuoco non è stato sufficiente a salvare la vittima, lasciando la comunità sotto shock per un evento così drammatico.

Montegiorgio (Fermo), 12 dicembre 2025 – Tragedia nella notte a Montegiorgio (Fermo): un uomo, di 59 anni è morto all’interno di un appartamento in via Diaz. L'incendio che divampa all'interno di un garage, le fiamme che si propagano ai piani superiori. E quando arrivano i vigili del fuoco, trovano un uomo in arresto cardiaco. Vano ogni tentativo di rianimazione, per lui nulla da fare. L’incendio nella notte al piano terra dello stabile. E’ successo nella notte al piano terra dello stabile, all'interno di un garage utilizzato come box, intorno alle 2,30 è divampato un incendio sulle cui cause e natura si sta indagando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore a 59 anni nell’incendio dell’appartamento: la tragedia nella notte

