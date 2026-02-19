Va a Sanremo con chi L’indiscrezione su Giorgia Meloni | Stanno già preparando tutto

Secondo il quotidiano torinese La Stampa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe intenzionata a partecipare al Festival di Sanremo, in programma il 24 febbraio. Una presenza che la vedrebbe seduta in platea al Teatro Ariston, per assistere allo spettacolo condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, con i trenta big in gara pronti a esibirsi. Una scelta che solleva interrogativi: semplice partecipazione istituzionale o mossa politica studiata? “Rai Uno, ore 20.40 del 24 febbraio. Carrellata sulla platea Ariston, prima serata del Festival di Sanremo. Il primo volto noto inquadrato potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto”, scrive La Stampa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Il primo volto noto inquadrato in platea a Sanremo potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto”: l’indiscrezione sulla presenza della premier all’AristonGiorgia Meloni potrebbe essere il primo volto noto a essere ripreso in pubblico durante la prima serata di Sanremo, con la figlia Ginevra al suo fianco.

Sanremo 2026, i BIG in gara svelano come si stanno preparandoSanremo 2026 si avvicina e i principali artisti in gara condividono aggiornamenti sul loro percorso di preparazione.

