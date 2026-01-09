sanremo 2026 i big in gara svelano come si stanno preparando

Sanremo 2026 si avvicina e i principali artisti in gara condividono aggiornamenti sul loro percorso di preparazione. Attraverso i social, i Big come Arisa e Tredici Pietro rivelano le prime novità e i cambiamenti in corso. Un’anteprima del lavoro che caratterizzerà questa edizione, offrendo ai fan uno sguardo autentico sui preparativi senza eccessi di spettacolarizzazione.

Sanremo 2026, tutto sta per prendere forma. I BIG in gara si espongono sui social e mostrano anche i primi cambiamenti, da Arisa a Tredici Pietro. Sanremo 2026 sta scaldando i motori e tra le novità annunciate da Carlo Conti inizia ad incuriosire tutti gli amanti della musica italiana e i fan che da anni seguono il Festival. Pochi giorni fa la TG1 il direttore artistico e conduttore ha rivelato che ci sará un unico e super ospite, ed é Max Pezzali che si esibirà sulla nave Costa Toscana per tutte le cinque serate. Per il momento non ci sono ancora conferme ufficiali di chi potrà affiancare Carlo Conti e chi salirà sul palco dell’Ariston in qualità di ospite. 🔗 Leggi su 361magazine.com

