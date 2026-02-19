Fa decollare un drone per spiare la sua ex ma si schianta contro la finestra della ragazza

Un ragazzo di 28 anni ha fatto volare un drone con l’intento di osservare la sua ex, cercando di avvicinarsi al suo appartamento. Tuttavia, il dispositivo si è improvvisamente schiantato contro la finestra del balcone, creando scompiglio tra i vicini. Il drone, dotato di telecamera, aveva l’obiettivo di raccogliere immagini senza il consenso della donna. La scena si è svolta nel quartiere residenziale, attirando l’attenzione degli abitanti e delle forze dell’ordine. La vicenda si conclude con un episodio insolito e imprevisto.

Un 28enne fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone. Qualcosa però è andato storto. Forse il vento, un gabbiano curioso o forse solo l'imperizia, hanno fatto in modo che il velivolo volasse dritto contro la finestra della donna. Inutile specificare che il 28enne è fuggito a gambe levate, abbandonando l'occhio elettronico nelle mani della vittima, già in linea con il 112. I carabinieri della stazione di San Giovanni a Teduccio hanno sequestrato il drone e visionato le immagini registrate. In primo piano, registrato in HD, il 28enne, inquadrato dalla stessa telecamera mentre sistema gli ultimi dettagli prima del decollo sfortunato.