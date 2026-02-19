Usa pronti attacco Iranaspettano Trump

Gli alti funzionari della sicurezza nazionale degli Stati Uniti hanno informato Trump che le forze militari sono pronte a intervenire contro l’Iran, già da sabato scorso. La tensione tra i due paesi cresce da settimane e si teme una escalation improvvisa. Le truppe si sono mosse in alcune basi della regione, pronte a intervenire in caso di necessita. Trump sta valutando le opzioni, ma ci sono ancora incertezze sui tempi e le modalità di un’eventuale azione militare. La situazione resta sotto stretta osservazione.

7.20 Alti funzionari della sicurezza nazionale Usa hanno detto a Trump che l' esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo week-end. Lo hanno riferito a Cbs fonti informate L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran.Lo hanno riferito funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere e sta prendendo tempo.