In Iran, le tensioni crescono in un contesto segnato da violenze e perdite umane, con una stima di almeno 12.000 vittime. Abbas Araghchi, rappresentante iraniano, commenta la possibilità di un attacco statunitense, sottolineando la prontezza del paese ad affrontare qualsiasi scenario. La situazione rimane complessa e in evoluzione, attirando l’attenzione internazionale su un conflitto che coinvolge questioni di stabilità e sicurezza regionali.

(LaPresse) Proseguono le violenze in Iran dove, secondo i media, sono state uccise almeno 12.000 persone. In migliaia nel Paese stanno protestando contro il carovita e il governo che ha risposto reprimendo le rivolte in maniera sanguinaria. Teheran, inoltre, ha bloccato Internet impedendo alle persone di poter comunicare tra loro e con l’estero. “La rete è stata interrotta dopo l’inizio delle operazioni terroristiche”, ha detto il ministro degli Esteri Abbas Araghchi durante un’intervista ad Al Jazeera. “Abbiamo riconosciuto ufficialmente le proteste e il governo era in fase di dialogo con i manifestanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Abbas Araghchi: "Attacco Usa? Pronti a qualsiasi eventualità"

Leggi anche: Iran, Araghchi agli Usa: "Non vogliamo la guerra ma siamo pronti a combattere"

Leggi anche: Proteste in Iran: ultime notizie. Ong: centinaia di vittime uccise dal regime. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: “Pronti alla guerra ma anche ai negoziati”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Iran-Usa, prove di dialogo. Trump tra diplomazia e attacco: oggi vertice alla Casa Bianca; Proteste in Iran, Teheran minaccia Trump: In caso di attacco, risposta forte. Il Parlamento Ue vieta ingresso a diplomatici iraniani; Cosa sta succedendo in Iran, le notizie del 12 gennaio 2026 | Oltre 500 morti, strage di giovani. Gli Usa si preparano a colpire con attacchi informatici; Proteste Iran, Wsj: «Trump sta valutando un possibile attacco». Khamenei: «Chi manifesta rischia pena di morte». Time: 217 vittime.

Abbas Araghchi: «Attacco Usa in Iran? Pronti a tutto» - Il ministro degli Esteri di Teheran: «Internet interrotto perché gli ordini provenivano dall'estero» ... msn.com