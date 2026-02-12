In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Ciro ha deciso di eliminare Alessia in modo deciso. La decisione ha sorpreso molti in studio, e Maria De Filippi si è subito intromessa per chiarire la situazione. La puntata si è conclusa con tensione tra i protagonisti.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 10 febbraio. Ciro elimina Alessia in malo modo, interviene Maria De Filippi. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 10 febbraio. In questa puntata vediamo l'esterna di Ciro con Alessia e poi in studio i due discutono e il tronista decide di eliminarla. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Si riaccende il confronto tra Edoardo e Paola. A lei non è piaciuta l’idea che lui volesse lasciare il programma parlando di intimità e decide quindi di interrompere la frequentazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 10 febbraio: Ciro elimina Alessia

Approfondimenti su Uomini E Donne

Nella registrazione di lunedì 2 febbraio di “Uomini e Donne”, Gemma Galgani ha deciso di eliminare Ciro.

Questa mattina a Uomini e Donne, Ciro ha deciso di eliminare una delle sue corteggiatrici, lasciando gli altri senza parole.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Uomini E Donne

Argomenti discussi: Uomini e Donne Anticipazioni nuove registrazioni: Elisabetta chiude con Sebastiano, Ciro perde due corteggiatrici; Uomini e Donne anticipazioni: Maria rimprovera Ciro, Elisabetta litiga con Gianni Sperti; Uomini e Donne, le anticipazioni del 3 febbraio: Sara bacia un corteggiatore, mentre Ciro...; Uomini e donne, esterne al bacio per Ciro e Sara: le anticipazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 febbraio 2026/ Nuovi corteggiatori per Sara e Ciro?Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 febbraio 2026: arrivano nuovi corteggiatori per Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno? ilsussidiario.net

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 3 FEBBRAIO 2026/ Bacio per Sara, Ciro ritrova le corteggiatriciUomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 febbraio 2026: nuovi cavalieri per Gemma Galgani, Sabrina Zago ed Elisabetta Gigante ... ilsussidiario.net

“-Le donne non dovrebbero mai andare in giro da sole… -O forse gli uomini non dovrebbero ucciderle.” Lidia Poët la prima avvocata La legge di Lidia Poët - facebook.com facebook

È rivoltante trattare come un pericolo per lo Stato uomini, donne e bambini che fuggono da miseria e persecuzioni. È vigliacco respingere le persone nei paesi che le perseguitano. Non è sicurezza, è disumanità. Moltiplicheremo gli sforzi per salvare chi rischi x.com