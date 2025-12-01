La rettrice Ramaciotti | Il Carlino ponte essenziale per raccontare al territorio come cambia l’Università

Laura Ramaciotti, rettrice Unife e da poco presidente della Conferenza dei Rettori (Crui). Quanto è importante per un ateneo come Unife avere un dialogo con un quotidiano locale storico come il Carlino? "È un dialogo fondamentale sotto molti punti di vista. Prima di tutto perché un’università vive immersa nella propria comunità: ricerca, innovazione, cultura e formazione non si sviluppano in una bolla, ma hanno senso solo se condivise e se riescono a generare impatto reale sul territorio. Un giornale radicato come il Carlino, con la sua storia e la sua capillarità nella comunità locale, è un ponte essenziale per raccontare questo impatto e per far circolare informazioni affidabili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

