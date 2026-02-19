Unitalsi successo per la Giornata della fraternità

Ha avuto una straordinaria partecipazione la Giornata di fraternità organizzata dall' Unitalsi, alla parrocchia di Santa Maria Addolorata al quartiere Corva di Porto Sant'Elpidio. Un appuntamento ormai consolidato, che si rinnova da diversi anni e che ha visto la partecipazione di oltre 190 persone alla messa ed a seguire alla conviviale tenutasi nei locali parrocchiali. Un momento di festa, di condivisione e di spiritualità, valori centrali dell'associazione, ma anche per diffondere il valore del volontariato e l'importanza della solidarietà. Nel corso della giornata, a cui è intervenuto anche il sindaco di Porto Sant'Elpidio Massimiliano Ciarpella, si è anche estratta una lotteria di beneficenza.