Una giornata di fraternità per il 41esimo anniversario del gruppo del Rinnovamento nello Spirito RnS Madonna delle Grazie di San Salvo

Il gruppo Rinnovamento nello Spirito “Madonna delle Grazie” di San Salvo si prepara a celebrare il suo 41° anniversario. Un'occasione per riflettere sul percorso condiviso e sui valori di fraternità e fede che da sempre guidano la comunità. La giornata di fraternità rappresenta un momento di incontro e di rinnovato impegno per tutti i partecipanti, nel segno di spiritualità e comunione.

Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito (RnS) "Madonna delle Grazie" di San Salvo celebra il suo 41esimo anno di cammino. Per l'occasione, il gruppo ha organizzato una giornata speciale di fraternità e di crescita che si terrà domenica 25 gennaio 2026.

