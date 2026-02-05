Sperimentando 2026 Come parla la Natura | codici segnali e atomi la mostra alla Cattedrale ex Macello

La mostra scientifica “Sperimentando 2026” apre i battenti a Padova dal 16 febbraio al 29 marzo. Si svolge nella cattedrale ex Macello di via Cornaro e invita i visitatori a scoprire come parla la natura, tra codici, segnali e atomi. L’evento, alla sua ventiquattresima edizione, propone un percorso interattivo e coinvolgente, adatto a tutte le età.

La ventiquattresima edizione della mostra scientifica interattiva Sperimentando sarà aperta al pubblico dal 16 febbraio al 29 marzo 2026 a Padova presso la cattedrale ex-Macello di via Cornaro 1. Sperimentando 2026 si occuperà di comunicazione e linguaggio, come sempre declinando il tema in vari.

