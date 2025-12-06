Don Davide Medri nuovo parroco dell’alta valle del Bidente | La vita di una parrocchia è camminare insieme

Forlitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia farà il suo ingresso ufficiale don Davide Medri, nuovo parroco delle comunità dellalta valle del Bidente. Il sacerdote sarà accolto dai fedeli alla presenza del vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, che lo presenterà alle nuove. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nomine di parroci. Don Mauro Dall’Agata anche a Ca’ Ossi. Don Medri nel Bidente - Livio Corazza ha comunicato due nomine di nuovi parroci: don Davide Medri si sposterà da San Pio X in Ca’ Ossi e ora ... Scrive ilrestodelcarlino.it

