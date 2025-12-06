Don Davide Medri nuovo parroco dell’alta valle del Bidente | La vita di una parrocchia è camminare insieme
Domenica alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia farà il suo ingresso ufficiale don Davide Medri, nuovo parroco delle comunità dell’alta valle del Bidente. Il sacerdote sarà accolto dai fedeli alla presenza del vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, che lo presenterà alle nuove. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
