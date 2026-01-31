Il paese piange Don Claudio | ha guidato la parrocchia per oltre 18 anni

San Martino della Battaglia si prepara a salutare il parroco Don Claudio Donati, che ha guidato la comunità per oltre 18 anni. I funerali si terranno lunedì alle 11 nella chiesa di Rivoltella, dopo una messa di ricordo celebrata ieri sera. La comunità si stringe intorno ai familiari e ricorda con affetto il parroco che ha dedicato gran parte della sua vita alla parrocchia.

San Martino della Battaglia si prepara a dare l'ultimo saluto al suo parroco storico. I funerali di don Claudio Donati saranno celebrati lunedì 2 febbraio alle 11 nella chiesa di Rivoltella, dopo che la comunità lo ha ricordato con affetto già ieri sera durante la messa delle 18. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra i fedeli, che lo ricordano per il sorriso gentile, il carattere pacato e la capacità di ascoltare chiunque si rivolgesse a lui. Sempre disponibile, sempre presente, don Claudio era una figura familiare per molti, vicino alla vita della gente e al cuore della parrocchia.

