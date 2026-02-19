una questione di famiglia boscacci murada gli eredi

Lo Skialp azzurro è una questione di famiglia e un affare tutto valtellinese. La prova sprint odierna, programmata a Bormio a partire dalle 9.50 e che si svilupperà fino al primo pomeriggio con le varie semifinali e finali, sancirà il debutto ufficiale nel programma olimpico di una specialità come lo sci alpinismo che ha in Valtellina la sua culla. Il terzetto italiano è formato da Michele Boscacci e Giulia Murada, entrambi di Albosaggia (So) e Alba De Silvestro, di Padola frazione di Comelico Superiore (BL) e ha buone possibilità di vincere una o più medaglie. Albosaggia stabilisce un record, visto che ha 3 atleti alle Olimpiadi pur essendo un paesino di 3000 anime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sci alpinismo, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Murada, De Silvestro e Boscacci per stupireL’Italia si prepara alle Olimpiadi 2026 con una squadra di sci alpinismo composta da Murada, De Silvestro e Boscacci.

Finding Her Edge, la recensione: quando lo sport diventa una questione di famigliaQuesta serie del 2026, creata da Shelley Scarrow, affronta il tema della famiglia attraverso il mondo dello sport.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giudici, ex coniugi e avvocati: l’intreccio di famiglia che mette a rischio il processo sulla Sanità; Casa familiare: diritto di abitazione del coniuge, la convivenza non integra possesso ereditario; Il passaggio generazionale? Non è solo un affare di famiglia; Da Agache degli Arnault a Krefeld degli Hermès, quando la moda è un affare di famiglia.

Una di famiglia, una scena eliminata con Sydney Sweeney e Michele Morrone avrebbe anticipato il sequel?People ha mostrato una scena eliminata di Una di famiglia - The Housemaid con Sydney Sweeney e Michele Morrone: perché è stata rimossa? comingsoon.it

Una di famiglia, Amanda Seyfried e Sydney Sweeney sulle possibilità di un sequelUna di famiglia tornerà con un sequel? Ad affrontare la possibilità di un ritorno sono state le due protagoniste. Amanda Seyfried e Sydney Sweeney hanno guidato il nuovo thriller diretto da Paul Feig ... comingsoon.it

La specialità nata sulle Orobie esordisce ai Giochi invernali: domani e sabato riflettori puntati su Boscacci, De Silvestro e Murada facebook