Finding Her Edge la recensione | quando lo sport diventa una questione di famiglia

Questa serie del 2026, creata da Shelley Scarrow, affronta il tema della famiglia attraverso il mondo dello sport. Con protagonisti come Madelyn Keys, Harmon Walsh e Alexandra Beaton, offre uno sguardo autentico e sobrio sulle sfide e i valori condivisi. Un racconto che unisce emozioni e realtà, adatto a chi cerca una narrazione senza eccessi, ma con profondità e rispetto.

La serie: Finding Her Edge, 2026. Creata da: Shelley Scarrow. Cast: Madelyn Keys, Harmon Walsh e Alexandra Beaton. Genere: Sportivo, drammatico. Durata: 8 episodi45 minuti circa. Dove l'abbiamo vista: su Netflix. Trama: Cresciuta in una famiglia di ex campioni, Adriana Russo ha abbandonato il pattinaggio dopo la morte della madre. Quando un infortunio e i problemi economici mettono in crisi la pista di famiglia, è costretta a tornare sul ghiaccio e a rimettere in discussione scelte che credeva definitive. A chi è consigliato? A chi cerca una serie young adult rilassata, da guardare senza troppe aspettative.

