La nuovissima bakery del momento e altre cose buone nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026

Nel cuore di Milano, la nuova bakery del momento si prepara a conquistare i clienti anche questo fine settimana. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, i forni sono stati presi d’assalto da chi cerca una colazione fuori casa. La scena si ripete ogni weekend, con tante persone che scelgono di iniziare la giornata con una brioche calda o un croissant appena sfornato. La città continua a vivere questa abitudine, fatta di piccole pause golose tra amici e colleghi.

A Milano la colazione fuori casa continua a essere un piccolo rito collettivo, soprattutto nei weekend, quando bakery e forni vengono presi d’assalto. In questo scenario, lo scorso 30 gennaio ha aperto La Bruma in Piazza Vetra, a pochi passi dal Duomo e affacciata sul Parco delle Basiliche: una bakery con caffetteria aperta tutti i giorni dalle 8 alle 19, pensata per accompagnare diversi momenti della giornata, dalla colazione all’aperitivo. Il progetto nasce dall’esperienza di Via Stampa e porta la firma di Luca Troiano, Ludovico e Giacomo Garini con Marco Guzzetti. Il pane è il centro dell’identità del locale, ma non l’unico protagonista.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Bakery

Ultime notizie su Milano Bakery

Argomenti discussi: La nuovissima bakery da provare a Milano si affaccia sull’Abside di San Lorenzo Maggiore.

PANINO CON POLPO Amiamo i dolci...ma nella nostra nuovissima Camogli Bakery potrai trovare anche delle golosissime proposte salate per un pranzetto sfiziosissimo. Vieni a provare i nostri panini golosi nella centralissima Piazza dei Truogoli di Santa Brig - facebook.com facebook