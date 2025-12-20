Cologno Monzese sequestrata più di una tonnellata di fuochi d' artificio

Un uomo di 31 anni originario di Pavia ma residente a Cologno Monzese (Milano) è stato denunciato al termine di una indagine condotta dalla Squadra mobile della polizia di Como per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente e per l'incauta conservazione di fuochi d'artificio di produzione sia artigianale che regolarmente marcata CE. All'interno di tre depositi - il box della sua abitazione a Cologno, una cantina sotto un palazzo di Brugherio (Monza) e un altro box sotto un grande condominio di Vimodrome (Milano) - sono stati sequestrati una tonnellata e 300 chilogrammi di fuochi pirotecnici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

