Una chiusura dietro l’altra in centro | dopo Calliope anche Caddy’s

A Pesaro, il negozio Caddy’s di via Bramante chiuderà entro aprile, aggiungendosi alle altre chiusure recenti nel centro città. La decisione arriva dopo la chiusura di Calliope, lasciando vuoto uno spazio commerciale molto frequentato. Caddy’s vendeva cosmetici, profumi e prodotti per l’igiene quotidiana, attirando molti clienti abituali. La fine di questa attività rappresenta un altro cambiamento nel panorama commerciale locale, già segnato dalla chiusura di vari negozi negli ultimi mesi. La strada si svuota di negozi e si prepara a nuove sfide per i commercianti.

Pesaro, 19 febbraio 2026 – Cambia ancora il volto del commercio nella nostra città. Entro aprile chiuderà i battenti anche il punto vendita Caddy’s di via Bramante, negozio di prodotti di bellezza, profumi, igiene per la persona e per la casa. L’insegna fa parte del gruppo Dmo con sede in provincia di Padova, che ha oltre 300 negozi tra nord e centro Italia. Latte avariato e mozzarelle riciclate, le sorelle che hanno denunciato lo scandalo: “Vittime di mobbing, un calvario” La proprietà aveva chiesto di poter ridiscutere l’affitto, ritenuto alto: 5mila euro. Ma la trattativa non è andata a buon fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’altra chiusura lungo il corso. “In centro non c’è movimento”Il negozio di scarpe e abbigliamento «Primadonna» di corso Matteotti chiude definitivamente, causa il calo delle vendite.

