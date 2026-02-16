Un’altra chiusura lungo il corso In centro non c’è movimento I saldi? Deludenti

Il negozio di scarpe e abbigliamento «Primadonna» di corso Matteotti ha chiuso definitivamente, perché le vendite durante i saldi sono state molto basse. La mancanza di clienti nel centro storico ha portato alla decisione di chiudere il negozio, che da settimane registra poche persone in strada. La chiusura segna un altra perdita per il commercio locale, già colpito dalla crisi.

Macerata, 12 febbraio 2026 – Svendita totale per il negozio di scarpe e abbigliamento «Primadonna» in corso Matteotti. Una decisione che porterà a un cambio di rotta, abbandonando il marchio attuale. A spiegarlo è la titolare Stella Claudia Monachesi: «L'intenzione è avviare un nuovo progetto a Macerata, lasciando il marchio «Primadonna» per proporre una linea diversa con un nome diverso. Stiamo svuotando il locale per accogliere, più avanti, altri prodotti e brand. Nonostante questo cambio, rimarremo nello spazio in corso Matteotti: il negozio andrà incontro a completa ristrutturazione e accoglierà nuovamente i clienti a primavera».