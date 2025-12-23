Monza, situata nel cuore della Brianza, offre un’esperienza ricca di fascino e storia. Tra monumenti, spazi verdi e tradizioni locali, questa città rappresenta un punto di incontro tra arte, motori e cultura gastronomica. Una destinazione ideale per scoprire le bellezze di un territorio che combina natura, passione e autentica identità, a pochi chilometri da Milano.

Monza sorprende. Non è solo una tappa comoda vicino a Milano: è un territorio che unisce arte, natura, passione per i motori e cultura del saper fare. Basta poco per accorgersene. Il centro storico è il punto di partenza ideale. Si gira a piedi, lentamente, attraversando piazze e vie piene di dettagli. L'Arengario, l'antico palazzo comunale, è un punto di riferimento. Da lì si snoda un percorso tra negozi, locali, portici e cortili nascosti. Poi si arriva al Duomo, con la sua facciata bianca e nera e l'interno elegante. È qui che si conserva la Corona Ferrea, un simbolo potente, legato alla storia dei re longobardi e degli imperatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Monza tra arte, motori e sapori: viaggio nel cuore della Brianza

