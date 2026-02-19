La libreria dei Ragazzi a Pisa ospita un nuovo albo illustrato che narra la storia di Junko Tabei, la prima donna a salire sull’Everest nel 1975. La pubblicazione nasce dall’idea di avvicinare i bambini ai grandi successi femminili e alle sfide dell’alpinismo. Il libro, pensato per lettori dai 6 ai 9 anni, mostra le avventure di Tabei mentre affronta le difficoltà della montagna e supera i pregiudizi di un mondo dominato dagli uomini. L’appuntamento invita i giovani a scoprire il coraggio e la determinazione di questa pioniera.

Pisa, 19 febbraio 2026 – Un albo illustrato appassionante e coinvolgente, perfetto per bambine e bambini dai 6 ai 9 anni, che racconta la straordinaria storia di Junko Tabei, l’alpinista giapponese che nel 1975 fu la prima donna a conquistare l’Monte Everest, guidando una spedizione tutta al femminile. Venerdì 20 febbraio alle ore 17.30, presso la Libreria dei Ragazzi, ci sarà un incontro speciale con Sofia Gallo, che presenterà il suo nuovo libro. Una storia vera fatta di coraggio, determinazione, passione e desiderio di esplorare il mondo. Tra montagne da scalare, curiosità da coltivare, studio, musica, affetti e un profondo legame con il Giappone, Junko Tabei emerge come una figura femminile ispiratrice e affascinante, capace di parlare al cuore di grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un sogno alto 8000 metri”: appuntamento alla Libreria dei Ragazzi

