Dicembre alla libreria per ragazzi La Casa sull’Albero di Arezzo

Arezzo, 1 dicembre 2025 – In partenza il programma delle attività che ci terranno compagnia nel mese di . Un calendario ricchissimo di opportunità per entrare nelle atmosfere della festa più amata dai bambini. Letture e laboratori, ma anche incontri per tutte le età, per immergersi nell’immaginario delle storie dedicate ai più piccoli. Prossimi appuntamenti sabato 6 dicembre ore 17.00 Tre storie ed una tazza di thè speciale la danza che muove dai 3 ann. In arrivo tre storie per entrare nelle atmosfere di “cuor di coniglio” una poetica fiaba moderna che esplora la fragilità, il coraggio di accettarsi e che restituisce potere all’immaginazione dei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dicembre alla libreria per ragazzi La Casa sull’Albero di Arezzo

OGGI, Lunedì1 Dicembre, la LIBRERIA, sarà APERTA dalle ore 9,15 alle 19.45. Passate a trovarci! Se volete leggere una storia meravigliosa, se volete regalare un bel libro per Natale, oppure un bel gadget, venite a trovarci, NON rimarrete delusi. Vi aspettiam - facebook.com Vai su Facebook

