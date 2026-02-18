Torna ad Ostra l' appuntamento con il Carnevale dei ragazzi

Il Carnevale dei Ragazzi torna a Ostra domenica 22 febbraio, dopo due anni di stop a causa della pandemia. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco e supportata dal Comune, vede la partecipazione di numerosi bambini che si preparano a sfilare in maschera nel centro del paese. La giornata promette giochi, sfilate e tanta allegria, con l’obiettivo di riunire le famiglie e rivivere i tradizionali festeggiamenti carnevaleschi.

OSTRA – Domenica 22 febbraio a Ostra si alza finalmente il sipario sul Carnevale dei Ragazzi, organizzato dalla Associazione Pro Loco aps con il patrocinio del Comune di Ostra. Parteciperanno alla sfilata le associazioni culturali e sportive della frazione di Casine e di Morro d’Alba con la gradita presenza di alcuni carri allegorici provenienti da Brugnetto, Vallone, Scapezzano a conferma del consolidato rapporto di collaborazione in essere. Sfileranno anche le varie classi dell’Istituto Comprensivo Scolastico ‘Crocioni’ di Ostra e i ragazzi del Centro Socio-Educativo “La Giostra” gestito dalla Coop.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

