Il Carnevale di Abbiatense ha preso vita grazie alla collaborazione tra associazioni locali, portando un weekend ricco di eventi. Sabato mattina alle 10, in piazza Castello, si svolge “Carnevale tra arte e gusto”, promosso dall’associazione Eventi Doc di Myriam Vallegra. La manifestazione invita famiglie e bambini a partecipare a giochi, sfilate di maschere e degustazioni di specialità locali. Le attività si protraggono fino a domenica sera alle 20, coinvolgendo tutta la comunità in un clima di festa e allegria.

Si mischiano iniziative nuove e storiche in questa settimana di carnevale abbiatense. Da sabato alle 10, fino a domenica alle 20, in piazza Castello si potrà partecipare a “ Carnevale tra arte e gusto ”, dell’associazione Eventi Doc di Myriam Vallegra. Per due giorni, adulti e piccini potranno, così, curiosare tra i banchi della Mostra Mercato, con i suoi prodotti di artigianato artistico e prodotti enogastronomici, partecipare a laboratori e animazioni. Per i bambini saranno disponibili, poi, il Truccabimbi e la Caccia alla Maschera Digitale, avventura tecnologica con sorprese per tutti. Per informazioni scrivere a info@eventi-doc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un sabato per tutta la famiglia. Giochi, maschere e sfilate. Il Carnevale accende la città

Carnevale, domenica di sfilate. Carri e maschere in città e provinciaOggi, a causa delle numerose sfilate di Carnevale, le strade di città e provincia si riempiono di carri colorati e maschere vivaci.

Carnevale in piazza a Monselice: due giorni di festa tra spettacoli, maschere e attività per tutta la famigliaA Monselice il Carnevale prende vita con due giorni di festa.

Costumi di Carnevale per Bambini: Idee, Maschere e Accessori #giodicart #carnevale

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.