Un sabato per tutta la famiglia Giochi maschere e sfilate Il Carnevale accende la città
Il Carnevale di Abbiatense ha preso vita grazie alla collaborazione tra associazioni locali, portando un weekend ricco di eventi. Sabato mattina alle 10, in piazza Castello, si svolge “Carnevale tra arte e gusto”, promosso dall’associazione Eventi Doc di Myriam Vallegra. La manifestazione invita famiglie e bambini a partecipare a giochi, sfilate di maschere e degustazioni di specialità locali. Le attività si protraggono fino a domenica sera alle 20, coinvolgendo tutta la comunità in un clima di festa e allegria.
Si mischiano iniziative nuove e storiche in questa settimana di carnevale abbiatense. Da sabato alle 10, fino a domenica alle 20, in piazza Castello si potrà partecipare a " Carnevale tra arte e gusto ", dell'associazione Eventi Doc di Myriam Vallegra. Per due giorni, adulti e piccini potranno, così, curiosare tra i banchi della Mostra Mercato, con i suoi prodotti di artigianato artistico e prodotti enogastronomici, partecipare a laboratori e animazioni. Per i bambini saranno disponibili, poi, il Truccabimbi e la Caccia alla Maschera Digitale, avventura tecnologica con sorprese per tutti. Per informazioni scrivere a info@eventi-doc.
Carnevale, domenica di sfilate. Carri e maschere in città e provinciaOggi, a causa delle numerose sfilate di Carnevale, le strade di città e provincia si riempiono di carri colorati e maschere vivaci.
Carnevale in piazza a Monselice: due giorni di festa tra spettacoli, maschere e attività per tutta la famigliaA Monselice il Carnevale prende vita con due giorni di festa.
Costumi di Carnevale per Bambini: Idee, Maschere e Accessori #giodicart #carnevale
