Abbandonata dalla mamma Punch la scimmietta si accoccola a un peluche e diventa subito la star di uno zoo giapponese

Punch, una piccola scimmietta nata lo scorso luglio allo zoo di Ichikawa, ha trovato conforto tra le braccia di un peluche dopo essere stata abbandonata dalla madre. La sua scena tenera ha attirato l’attenzione di visitatori e staff, che hanno deciso di prenderla sotto la loro protezione. Ora, la piccola si mostra spesso accoccolata tra i giocattoli, diventando rapidamente uno dei protagonisti più amati dello zoo.

La storia di Punch, un giovane macaco nato lo scorso luglio allo zoo di Ichikawa in Giappone, sta commuovendo il mondo intero. Il motivo? Questo cucciolo ha trovato un modo tutto suo per affrontare un'infanzia difficile: abbracciare costantemente un pupazzo di peluche che rappresenta un orango. Subito dopo la nascita, la madre di Punch lo ha abbandonato. Una situazione traumatica per qualsiasi cucciolo di primate, che normalmente passa i primi mesi di vita aggrappato al corpo materno e abbastanza frequente nel mondo animale. I custodi dello zoo hanno dovuto quindi crescerlo a mano, seguendo ogni fase del suo sviluppo con attenzione.