Al Sociale la finale del 77° Concorso Internazionale AsLiCo per Giovani Cantanti Lirici
Il concorso AsLiCo ha costituito il punto di partenza per la carriera di innumerevoli cantanti lirici, tra i quali, a fianco di vere e proprie icone della lirica quali Renata Scotto, Carlo Bergonzi, Mirella Freni, Piero Cappuccilli e Katia Ricciarelli, ricordiamo, negli ultimi 15 anni, Gezim. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Cantanti lirici. Il concorso al Sociale
Leggi anche: Galà lirico - finale del concorso internazionale di canto lirico
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Cantanti lirici. Il concorso al Sociale - Si sono chiuse le iscrizioni alla 77° edizione del Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici, che ora lasciano il posto alle preselezioni in Europa. msn.com
L'augurio finale è un invito alla coesione sociale: «Continuiamo a tenere vivo questo spirito, a stare insieme, perché insieme si costruisce il futuro e possiamo continuare a essere la straordinaria città che siamo» - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.