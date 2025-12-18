Concerto finale a Grand' orchestra della IX Winter Accademia internazionale italiana di mandolino & chitarra

Vieni a vivere un emozionante momento musicale con il concerto finale a Grand’Orchestra della IX Winter Accademia internazionale italiana di mandolino e chitarra. Un evento imperdibile che vede protagonisti circa 35 musicisti tra corsisti e insegnanti, uniti in un'interpretazione coinvolgente di mandolini, mandole, mandoloncelli, contrabbasso e chitarre. Un’occasione unica per ascoltare la passione e il talento di giovani e professionisti in un’atmosfera di grande armonia.

© Veronasera.it - Concerto finale a Grand'orchestra della IX Winter Accademia internazionale italiana di mandolino & chitarra Concerto Finale a Grand'Orchestra con la partecipazione di tutti i corsisti e insegnanti della IX Winter Accademia Internazionale di Mandolino & Chitarra, 35 elementi circa, strumenti: mandolini, mandole, mandoloncelli, contrabbasso e chitarre. Il Direttore Carlo Aonzo sottolinea come il.

