Marco Travaglio e il furto in camerino mentre è in scena Ma c' è un particolare che colpisce

Serata da dimenticare per Marco Travaglio, vittima di un furto subito proprio mentre si trovava sul palco al teatro D'Annunzio di Latina. Stando a quanto riportato da Repubblica, i fatti si sono verificati nella serata dello scorso giovedì 5 febbraio, quando il giornalista era impegnato nel suo spettacolo "Cornuti e contenti". Approfittando del fatto che fosse in scena, degli sconosciuti sono riusciti ad accedere al suo camerino, ma pare che non fossero così interessati a cercare del denaro in contanti. Il ladro (o i ladri, nel caso in cui le indagini fossero in grado di chiarire questo dubbio), una volta entrato nella stanza, ha bellamente ignorato il portafoglio di Travaglio, puntando direttamente a una serie di dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

