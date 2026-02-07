Si rompe l' impianto di riscaldamento alla Camerani da lunedì studenti trasferiti alle scuole Torre e Don Minzoni

Da lunedì gli studenti della scuola primaria Camerani non avranno più il riscaldamento. La rottura di una conduttura ha costretto gli operai a intervenire con un intervento tecnico lungo e complicato. Nel frattempo, i bambini sono stati trasferiti alle scuole Torre e Don Minzoni. La situazione resta sotto controllo, ma i genitori chiedono risposte rapide.

In seguito alla rottura della conduttura di adduzione principale dell'impianto di riscaldamento della scuola primaria Camerani, si renderà necessario un intervento tecnico complesso. La soluzione nel frattempo individuata per garantire la continuità del servizio scolastico in condizioni adeguate.

