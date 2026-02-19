Un fine settimana a teatro | ecco il weekend del Testoni Ragazzi

Questo fine settimana al Teatro Testoni Ragazzi (Via Matteotti, 16) due amatissimi spettacoli de La Baracca. Sabato 21 e domenica 22 febbraio, "30! Chi ha rubato la mia pizza?" (età: 1-4). Un compleanno, un furto, un luogo misterioso. Chi avrà rubato la pizza di compleanno della piccola volpe Rocco? Domenica 22 febbraio, "Con viva voce. La storia di Ivan e il lupo grigio" (età: 6-10), un racconto tramandato di generazione in generazione, passando di voce in voce fino alla scena. Una storia fatta di bivi, dove il desiderio e la curiosità spingono a fare delle scelte e a commettere degli errori che inevitabilmente condizionano il percorso e allo stesso tempo aiutano a crescere.