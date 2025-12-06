Settore giovanile Inter il weekend è alle porte Il programma del fine settimana per i nerazzurri
Inter News 24 Settore giovanile Inter, al via domani il primo fine settimana di dicembre. Il programma, con tutte le gare che verranno disputate del weekend. Il primo fine settimana di dicembre vedrà scendere in campo le formazioni giovanili maschili e femminili del vivaio nerazzurro, con match importanti in varie categorie. Ecco i dettagli sugli appuntamenti di tutte le squadre. UNDER 20: Bologna vs Inter. Sabato 6 dicembre, ore 13:00: la Under 20 affronterà il Bologna nella 14ª giornata del campionato. La partita si terrà presso il Granarolo Youth Centre a Crespellano (BO). Un incontro fondamentale per il percorso dei giovani talenti nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
SETTORE GIOVANILE Programma Weekend Agonistica e pre-agonistica Buone partite e buon divertimento! - facebook.com Vai su Facebook
Ausilio: "Di sicuro non siamo sorpresi da Chivu, sono stato io ad andare a Roma a prenderlo per portarlo dal dottor Moratti. A lui mi lega un rapporto speciale. Non siamo assolutamente sorpresi, è stato con noi anche nel settore giovanile" Vai su X
