Un big del cinema italiano ad Arcore Il ’Nuovo’ ospita l’attore Edoardo Leo

Oggi film-evento al Nuovo di Arcore con doppio appuntamento alle 15 e alle 20.45 e proprio la proiezione serale di “Per te” sarà accompagnata da un collegamento con l’attore Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio. Sullo schermo scorrerà una storia vera, quella di Mattia Piccoli, l’11enne nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per l’amore e la cura con cui segue ogni giorno la malattia del padre. La pellicola racconta la sua vicenda e quella del papà che lentamente comincia a perdere la memoria. Paolo, poco oltre 40 anni, scopre di soffrire di una rara forma di Alzheimer precoce e cerca il modo migliore di trascorrere il tempo che gli rimane, prima di dimenticare, con la moglie e il figlio; tenta anche di rappacificarsi con il fratello e di fare ciò che può perché la malattia non lo colga impreparato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

