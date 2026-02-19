Un big del cinema italiano ad Arcore Il ’Nuovo’ ospita l’attore Edoardo Leo

Edoardo Leo sarà protagonista di una serata speciale al Nuovo di Arcore, dove si svolge un evento cinematografico. La causa è la proiezione del film “Per te”, prevista alle 20.45, con un collegamento diretto con l’attore e il regista Alessandro Aronadio. Nel pomeriggio, alle 15, è in programma una prima visione del film, aprendo il doppio appuntamento. L’attore italiano, noto per le sue interpretazioni intense, incontrerà il pubblico per discutere del progetto e condividere qualche aneddoto. La serata si preannuncia ricca di emozioni.

Oggi film-evento al Nuovo di Arcore con doppio appuntamento alle 15 e alle 20.45 e proprio la proiezione serale di "Per te" sarà accompagnata da un collegamento con l'attore Edoardo Leo e il regista Alessandro Aronadio. Sullo schermo scorrerà una storia vera, quella di Mattia Piccoli, l'11enne nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per l'amore e la cura con cui segue ogni giorno la malattia del padre. La pellicola racconta la sua vicenda e quella del papà che lentamente comincia a perdere la memoria. Paolo, poco oltre 40 anni, scopre di soffrire di una rara forma di Alzheimer precoce e cerca il modo migliore di trascorrere il tempo che gli rimane, prima di dimenticare, con la moglie e il figlio; tenta anche di rappacificarsi con il fratello e di fare ciò che può perché la malattia non lo colga impreparato.