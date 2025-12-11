L' attore e regista Edoardo Leo incontra gli studenti dell' istituto Savoia di Chieti all' Uci Luxe cinema di Megalò

Venerdì 12 dicembre, l’attore e regista Edoardo Leo incontrerà gli studenti dell’istituto Luigi di Savoia di Chieti presso l’Uci Luxe Megalò. In questa occasione, il protagonista del film “Per te” si confronterà con i giovani, offrendo un'opportunità di approfondimento e dialogo sul cinema e sulla sua carriera.

Venerdì 12 dicembre, il protagonista del film "Per te", Edoardo Leo, incontrerà in sala, all'Uci Luxe Megalò, gli studenti dell'istituto di istruzione superiore Luigi di Savoia di Chieti. Leo, anche co-produttore del film, avrà modo di confrontarsi con i giovani spettatori sulle toccanti.

